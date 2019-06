Langenfeld : Gericht verurteilt Ladendieb in Abwesenheit

Langenfeld (elm) Sieben als Zeugen geladene Ladendetektive warteten gestern am Amtsgericht vergeblich auf den Angeklagten. Der in Wegberg gemeldete Langenfelder sollte sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in acht Fällen vor Gericht verantworten.

