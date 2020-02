Minden, Porta Westfalica und Hamm : Vier Männer aus NRW nach Razzia gegen Terror-Zelle festgenommen

Düsseldorf Nach den Razzien in mehreren Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorgruppierung hat der Generalbundesanwalt 12 der 13 Beschuldigten festnehmen lassen. Vier Männer stammen aus Nordrhein-Westfalen.

Am Freitagmorgen waren in Nordrhein-Westfalen vier Wohnanschriften durchsucht worden: Zwei in Minden, eine in Porta Westfalica und eine in Hamm. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass fünf mutmaßliche Rechtsextremisten die Terrorgruppe gegründet und Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben. Acht weitere Verdächtigen sollen sie dabei unterstützt haben, unter anderem mit Geld und Waffen. Die Durchsuchungen fanden an insgesamt 13 Orten auch in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt statt. Alle Festgenommenen sind Deutsche und Männer.