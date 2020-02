Wetter in NRW : Nach „Sabine“ kommt mildere Sturmausgabe „Victoria“

Köln/Essen Wind, Regen und auch die Temperatur werden an diesem Wochenende mancherorts das Mittelmaß übersteigen. Zum Glück: Sturm „Victoria“ wird keine zweite „Sabine“, sondern ein bis zwei Windstärken schwächer.

In Bonn bleibt am Sonntag das Umweltbildungszentrum „Haus der Natur“ geschlossen. Wie immer gelte, dass man bei Stürmen nicht in den Wald gehen sollte, warnte auch Michael Blaschke von Wald und Holz NRW in Münster.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab Samstagmittag mit starken Böen, die in der Nacht Sturmstärke erreichen können. Am Sonntag sind in herausgehobenen Lagen sogar schwere Sturmböen mit Windstärke 10 möglich. In der Nacht zum Montag soll der Wind dann nachlassen. Montags sind in der Nordhälfte des Landes erneut stürmische Böen möglich. Vor allem am Sonntag kann es viel regnen. So rechnen die Experten in Bielefeld mit 17 Litern, in Essen mit 15 und in Düsseldorf mit 12 Litern pro Quadratmeter. Nach milden bis zu 14 Grad am Samstag sind am Sonntag sogar ungewöhnlich milde 18 Grad drin.