Tat in Neuss : Mann nach Ladendiebstahl in Haft

Mann nach Ladendiebstahl in Haft

Tat in Neuss

Neuss Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Ladendieb in der Neusser Innenstadt festgenommen.

Ein Mitarbeiter einer Drogeriemarktkette an der Kastellstraße hatte ihn gegen 14 Uhr beim Diebstahl von Batterien im Wert von mehr als 200 Euro erwischt. Das teilt die Polizei mit.

Der 39 Jahre alte Tatverdächtige, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, ist geständig und in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.