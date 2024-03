Schwerpunktkontrolle der Polizei Ladendiebstahl bei Kontrolle aufgedeckt

Schon bei der Fahrt zu ihrer Kontrolle in der Hildener Innenstadt hatte die Polizei einen Einsatz: Sie hielt einen Autofahrer an, der, so die Mitteilung der Kreispolizeibehörde, „drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies“. Der Verdacht auf Rauschgiftkonsum bestätigte sich im Rahmen der Verkehrskontrolle schnell. Ein Drogentest zeigte an, dass der 37 Jahre alte Mann aus Erkrath offensichtlich Amphetamin und Cannabis zu sich genommen hatte. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten Betäubungsmittel und ein Messer aufgefunden werden, das der Mann griffbereit verstaut hatte. Da sich der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln erhärtete, wurde der 37-Jährige zur Polizeiwache nach Hilden gebracht. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Erkrath stellten die Einsatzkräfte schließlich weitere Mengen Amphetamin und Cannabis sicher.