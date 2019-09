Stadtfest in Neuss : Programm und Straßensperrungen zum Hansefest

Neuss Bereits zum 31. Mal findet das Fest in Neuss statt. In diesem Jahr werden erstmals Gäste aus der Hansestadt Hattingen erwartet.

Am 21. und 22. September findet in der Neusser Innenstadt wieder das Hansefest statt. Neben einem umfangreichen Angebot an Shoppingmöglichkeiten und musikalischer Unterhaltung auf der Bühne am Markt können Besucher in das alltägliche Dorfleben zur Blütezeit der Hanse eintauchen. Am Freihof wird es einen historischen Schauplatz mit Darstellern in zeitgemäßen Gewändern geben, der Einblicke in die Hansezeit des 16. Jahrhunderts ermöglicht. Handwerker und Künstler werden ihre Fertigkeiten zu Schau stellen. Außerdem werden Schaufechtkämpfe geboten und die Besucher erleben, wie zur damaligen Zeit Recht gesprochen wurde.