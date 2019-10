Kurioser Vorfall in Dortmund : Ladendieb kann wegen Gipsfuß nicht fliehen und landet in U-Haft

Ladendieb kann wegen Gipsfuß nicht fliehen und landet in U-Haft

Kurioser Vorfall in Dortmund

Dortmund Ein Ladendieb mit Gipsfuß ist in Dortmund nicht schnell genug entkommen. Er landete schließlich in Untersuchungshaft.

Der 41-Jährige sei am vergangenen Donnerstag bei einem Batterie-Diebstahl in einem Supermarkt erwischt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Weit kam der humpelnde Tatverdächtige mit seinem eingegipsten Fuß allerdings nicht.“