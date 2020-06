Brauchtum in Düsseldorf : Jäger Grafenberg sind einen Tag älter als die Fortuna

Düsseldorf Nicht nur die Fortuna feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen, auch ein Schützenverein in Düsseldorf kann auf die Gründung im Jahr 1895 zurückblicken. Feiern können die Jäger ihren Geburtstag aus bekannten Gründen aktuell nicht.

Nicht nur die Fortuna feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen, auch ein Schützenverein in Düsseldorf kann auf die Gründung im Jahr 1895 zurückblicken. Genau einen Tag älter als die Fußballer aus Flingern sind die Jäger Grafenberg, die am 6. Mai in der alten Gaststätte von Otto Marx als zweite Kompanie des Grafenberger Schützenvereins aus der Taufe gehoben wurden.

Mit der Wahl von Johann Schlebusch zum Vorsitzenden 1925 nahm die Vereinstätigkeit Fahrt auf, die Löwenburg an der Ludenberger Straße wurde zum Domizil erkoren. Und es waren eben diese Jäger, die als einzige Kompanie in Grafenberg auch während des Zweiten Weltkriegs durchhielten und 1948 die Initiative übernahmen, den Verein wieder aufleben zu lassen. Nach dem Haus Marx und der Pferdetränke ist inzwischen die Gaststätte des TV Grafenberg das Vereinslokal. 19-mal stellten die Jäger den Schützenkönig in Grafenberg. Und auch als in der Grafenberger Bruderschaft die Auflösungserscheinungen unübersehbar waren, gaben die Jäger nicht auf und schlossen sich 2017 dem St. Sebastianus Schützenverein in Derendorf an. Neben Festen und Fahrten genießt auch der Schießsport – wie es sich für Jäger gehört – einen hohen Stellenwert im Verein.