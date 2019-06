Fünf Jahre nach Sturm Ela in Düsseldorf : Ein Tag, den niemand vergisst

Düsseldorf Am Pfingstmontag 2014 sorgte Sturm Ela für große Zerstörungen in Düsseldorf, doch löste gleichzeitig eine beispiellose Welle der Solidarität aus. Ein Rückblick auf die Folgen des Unglücks.

Als Heinz-Richard Heinemann vor fünf Jahren beim Grillen mit Familie und Freunden dunkle Wolken auf sich zukommen sah, dachte er zunächst noch an einen kleinen Regenschauer. Doch es kam anders. „Das war Luzifer persönlich“, resümiert der bekannte Konditor. Es gibt Tage, an denen man noch Jahre später genau weiß, wie man sie erlebt hat. Der Pfingstmontag 2014 ist einer davon, denn damals fegte Sturm Ela durch Düsseldorf, zerstörte rund 30.000 Bäume und kostete vier Menschen das Leben.

Fünf Jahre nach dem Unglück traf sich am Montag im Hofgarten eine Auswahl damaliger Helfer mit Oberbürgermeister Thomas Geisel und der Gartenamtsleiterin Doris Törkel, um an die Folgen der Katastrophe, aber vor allem an die Unterstützung aus der Bevölkerung und Wirtschaft zu erinnern.

Geisel selbst war damals noch gar nicht Bürgermeister, sondern befand sich mitten im Wahlkampf. Und obwohl ihn das Unglück noch lange in seiner Amtszeit beschäftigt hat, denkt er im Hinblick auf den Sturm in erster Linie an das bürgerliche Engagement. „Der Sturm hat damals eine Welle der Solidarität ausgelöst“, sagte er. Und auch wenn es sich unbestritten um ein schlimmes Unglück gehandelt habe, hätte die Katastrophe auch eine gute Seite gehabt: „Es hat die Stadt näher zusammengebracht“, fasste er die Entwicklungn der vergangenen Jahre zusammen. Viele Menschen hätten durch Spenden oder direkte Hilfe zur Beseitigung der Schäden beigetragen. Manchmal auch durch kleinste Taten wie im Fall des 16-jährigen Schülers Ansgar Schröder. Als 11-jähriges Kind erlebte er Ela mit und beschloss kurze Zeit danach, mit dem Pflanzen eines Baums seinen eigenen Beitrag zum Wiederaufbau leisten zu wollen. Vor zweieinhalb Jahren pflanzte er schließlich zusammen mit seinem Vater eine Winterlinde in Wittlaer an. „Die können auch schlechtes Wetter ab, ich dachte, das wäre vielleicht ganz gut“, erzählte er.