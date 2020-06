Kartellrecht in Düsseldorf : Der freie Wettbewerb ist in Gefahr

Düsseldorf Der Düsseldorfer Kartellrechtler Rupprecht Podszun plädiert dafür, die großen Plattformen und Suchmaschinen stärker zu regulieren: „Die Dienste von Google, Facebook, Apple, Amazon und Microsoft bestimmen längst unseren Alltag.“

Soziale Netzwerke sind umso erfolgreicher, je mehr Menschen sie miteinander verbinden. So viel zum Prinzip. Dasselbe gilt für Suchmaschinen, für Hotelbuchungsplattformen und viele andere Apps: Je größer die Gruppe, desto vielversprechender der Erfolg der Anbieter. „Die Dienste von Google, Facebook, Apple, Amazon und Microsoft bestimmen längst unseren Alltag – und zunehmend auch den Wettbewerb“, sagt Rupprecht Podszun, Professor für Kartellrecht an der Uni. Eines seiner zentralen Forschungsthemen kreist deshalb um die Frage, ob die Macht der Internetgiganten stärker reguliert werden sollte.

Für viele ist der Klick auf die Suchmaschine eines Hotelportals so selbstverständlich wie früher der Gang ins Reisebüro. Aber wer weiß schon, nach welchen Kriterien die Reihenfolge der Hotels ausgewählt wird. Erscheinen vielleicht gar nicht die den jeweiligen Ansprüchen entsprechenden Unterkünfte unter den ersten 20, sondern die Hotels, die die höchste Provision an die Plattform zahlen? „Davon kann man ausgehen“, sagt Podszun.

Vorlesungen In seinen Vorlesungen, die mit dem Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet wurden, will er eine Brücke schlagen zwischen „kleinteiligen Paragraphenthemen und den großen Fragen, die unsere Gesellschaft gerade bewegen“. Ein Thema wurde von seinen Studierenden gewählt: „Jura – und der Sinn des Lebens.“ Der Wissenschaftler ist optimistisch: „Das kann ein Menschenherz ausfüllen, immer wieder für das Recht zu kämpfen. Es gewinnt nicht automatisch der Stärkste, selbst der Schwächste hat eine Chance auf Recht.“

Professor Düsseldorf gilt als Hauptstadt des Kartellrechts, mit dem Oberlandesgericht, Kanzleien und der Wettbewerbsforschung an der Uni. Rupprecht Podszun, einer der Direktoren des Instituts für Kartellrecht, sieht seine Aufgabe darin, „Rechtstaatlichkeit in der Wirtschaft zu sichern“.

Aber er sieht noch eine andere Problematik: Je stärker eine Plattform wird, desto mehr bestimmt sie die Regeln. Sie bietet dann auch gleich die Reiseversicherung mit an, vermittelt einen bestimmten Autoverleiher vor Ort. Suggeriert mit der Formulierung „Nur noch zwei verfügbare Zimmer in dieser Kategorie“, dass es höchste Zeit ist mit der Buchung, obwohl das niemand nachprüfen kann. Und garantiert auch gleich den günstigsten Hotelpreis, diese sogenannte Bestpreisklausel von Booking.com ist allerdings rechtens, wie das Düsseldorfer Oberlandesgericht im vergangenen Jahr festgestellt hat.

Der Düsseldorfer Kartellrechtler beobachtet nicht nur eine Einschränkung des Wettbewerbs, sondern auch eine „massive Abhängigkeit“ der Kunden, deren Entscheidungen oft gesteuert würden. Und denen eben nicht unbedingt das beste Angebot unterbreitet würde, sondern eines, das dem Internetanbieter den größten Profit verspricht. Heißt: Wenn ein Sommerkleid im Ranking einer Suchmaschine an erster Stelle steht, würde es eben auch am häufigsten gekauft. Ausgewählt wurde es von einem Algorithmus, „und keiner blickt durch, was dahinter steckt“. Dabei sei es keine Frage, dass die Plattformen und Suchmaschinen effizient arbeiten „und es sehr bequem ist für die Kunden, sie zu nutzen“. Trotzdem müsse jedem klar sein, dass seine Entscheidungen oft gelenkt würden, Podszun spricht von einer digitalen Entmündigung. „Wir brauchen stärkere Regulierung, wenn man den freien Wettbewerb stützen will. Denn der beruht darauf, dass es keine Monopole gibt,“ lautet deshalb seine zentrale Forderung.