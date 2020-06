Corona-Folgen in Düsseldorf : Schüler wollen Lehrern ins Gesicht schauen

Corona-Folgen in Düsseldorf

Eller An der Lore-Lorentz-Schule kommen 120 Schutzvisiere zum Einsatz. Sie ersetzen bei den Pädagogen und im Sekretariat den klassischen Mund-Nasen-Schutz. Warum das Lehrern und Schülern so wichtig ist.

Was bedeutet es eigentlich für Schüler, wenn in Zeiten der neuen Corona-Normalität ein wichtiger Teil des Gesichts eines Lehrers hinter einer Maske verschwindet? Mit dieser Frage haben sich Pädagogen und Schüler der Lore-Lorentz-Schule in Eller intensiv beschäftigt. Das Ergebnis: Die längst alltägliche Mund-Nasen-Bedeckung erschwert die Kommunikation und ist deshalb allenfalls die zweitbeste Lösung.