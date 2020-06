Vereinsgeschichte in Düsseldorf : Als am Flughafen noch gekickt wurde

Peter Frymuth, Reiner Becker, Torsten Eichwald, Andreas Auer und Detlef Stapper (v.l.) kümmern sich um die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte des Lohausener SV. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lohausen Der Lohausener Sport-Verein wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Immer wieder musste der Club in seiner Geschichte umziehen. Die Feiern zum runden Geburtstag wurden auf 2021 verschoben.

Eine Gründungsurkunde gibt es und ein Datum, ein paar Namen, die nicht vollständig sind. Es werden Freunde gewesen sein, die sich am 8. Januar 1920 trafen zum Fußballspielen. Irgendwo auf einem Stück Grün im Düsseldorfer Norden. Das haben die jungen Männer sicher oft gemacht – Kicken, draußen, bei Wind und Wetter. Dafür brauchte es nicht viel, ein paar feste Schuhe und einen Ball. An jenem 8. Januar 1920 blieb es aber nicht beim Sport, an jenem Donnerstag beriefen die Männer eine Versammlung ein und gründeten einen Verein, den sie Turn- und Sportverein Lohausen 1920 nannten. Die Gebrüder Curtius unterzeichneten die Urkunde, die Gebrüder Strack ebenfalls, einige wenige weitere Nachnamen tauchen in den Unterlagen auf – Huben, Werkhausen, Convent und Krauskopf – keine Vornamen. „Niemand von uns kennt die Gründungsmitglieder, deshalb fällt es uns schwer, die vollständigen Namen zu nennen“, sagt Detlef Stapper aus dem Vorstand des Lohausener SV, der in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert.

Dass Kontakte abgerissen sind zu Sportlern, das liegt sicher auch an den vielen Spielstätten, die der Verein hatte. Zuerst wurde dem LSV ein Gelände hinter der Luftschifferkaserne am Airport zugewiesen. „Als der Flughafen noch Flughafen Lohausen hieß“, sagt Peter Frymuth vom Vorstand. „Aus den Aufzeichnungen wissen wir, dass der Platz in der Nähe der Lilienthal-/Flughafenstraße gewesen sein muss“, erzählt Stapper. Dort fand auch das allererste Spiel des Vereins statt – gegen den DTSV, das die Lohausener 2:1 gewannen.

Info Der Lohausener SV sucht alte Bilder Recherche Der Vorstand ist auf der Suche nach Zeitzeugen und alten Fotos für das Buch, das der Verein herausbringen will. Thomas Bernhardt von der Geschichtswerkstatt bietet dafür an, frühere Mitglieder zu besuchen. Kontakt Detlef Stapper: telefonisch (452367) oder per Mail an vorstand@svlohausen.de

Mit dem Sportplatz gab es aber schon bald Probleme. Die 1921 einrückende französische Besatzung erschwerte es dem Verein zunehmend, den Spielbetrieb am Laufen zu halten. Denn für jede Partie mussten die Verantwortlichen eine Genehmigung einholen. Ein Jahr ließ sich der Verein das gefallen, bis er 1922 auf ein Waldgelände umzog, das sich etwa 400 Meter südlich von der damaligen Platzanlage befand. 200 Baumwurzeln rodeten die Mitglieder selbst, um ihr Fußballfeld anlegen zu können. Zwei Jahre durfte der Verein bleiben, dann fiel der Wald der Kohleknappheit unter der Ruhrbesatzung zum Opfer.

Nach Abzug der französischen Besatzung durfte der Verein zurück zum Flughafen, der bald vergrößert werden sollte. 1927 stand der nächste Umzug an, nicht weit weg, immer noch am Flughafen, dort, wo sich heute die Feuerwache befindet. Mit dem Ausbau des Nordsterns und der A44 in den 1970er Jahren traf es wieder einmal den LSV, der sich eine neue Heimat suchen musste. Das Sportamt bot dem Verein ein großes Grundstück am Neusser Weg an. Diesmal sollte es für immer sein.

Vor allem über die Anfänge des Vereins würden Frymuth und Stapper gerne mehr wissen, am Ende des Jubiläumsjahrs wollen sie ein Buch herausbringen, das in Kooperation mit Thomas Bernhardt von der Geschichtswerkstatt entsteht. „Wir suchen vor allem Material und Zeitzeugen aus der Zeit vor 1949“, sagt Frymuth, der vermutet, dass vor dem Umzug vom Flughafen an den Neusser Weg auch viele Mitglieder aus Unterrath und Stockum kamen. „Zu diesen Stadtteilen haben wir eigentlich keine Drähte“, sagt Frymuth, der das wohl bekannteste Gesicht im Verein ist, unter anderem als Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes und im Vorstand der Fortuna. Dem LSV ist Frymuth immer treu geblieben, ganz gleich, wie viel Arbeit er als Fußballfunktionär hat.

Seit 15 Jahren ist er gemeinsam mit Jörg Pfannkuch, Detlef Stapper und Reiner Becker im Vorstand, „mit 300 Mitgliedern sind wir gestartet“, sagt Stapper. Inzwischen habe der Verein seine Grenzen erreicht, 1065 Menschen sind angemeldet, mehr als die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass Lohausen einer der kleinsten Stadtteile ist, mit knapp 4200 Einwohnern. Badminton, Tennis, Kindersport, vor ein paar Jahren haben sich Fechter dem Verein angeschlossen. Nur die Handballabteilung, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, konnte sich nicht halten. Weil es zu wenig Spieler gab, wurde die Abteilung 1980 aufgelöst.

Eigentlich hatten die Lohausener viel geplant für das Geburtstagsjahr. Andreas Auer übernahm die Koordination der Feierlichkeiten, „zumindest konnten wir die Party am 8. Januar noch feiern“, sagt Auer. Im Sommer wollte der Verein ein dreitägiges Festival ausrichten, mit Show-Fechten, Turnieren, Live-Band, DJ und Beachparty; LSV-Mitglied Torsten Eichwald arbeitet sogar an einem Jubiläumstrikot. „Wir holen nächstes Jahr alles nach nach, wie die EM“, sagt Peter Frymuth.