Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Nur zwei neue positive Nachweise

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Wie am Vortag sind aktuell 100 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnet am Mittwoch (Stand: 8 Uhr) zwei neue positive Nachweise.

Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle in Mönchengladbach liegt damit bei 608 (Vortag: 606). Davon sind 469 Personen (Vortag: 467) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 5257 (Vortag: 5155). 25 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 411 Personen (Vortag: 413) in Quarantäne, davon werden fünf im Krankenhaus behandelt. 39 Personen sind bislang gestorben, 34 an Covid-19, fünf mit Covid-19.

Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner hat den niedrigsten Stand seit Beginn seiner täglichen Erfassung vor drei Wochen erreicht. Aktuell liegt er bei 6,9* (*Quelle RKI, auf Basis einer angenommenen EWZ von 261.454). Erst beim Wert 50 müssen Lockerungen zurückgenommen und Corona-Schutzmaßnahmen wieder verstärkt werden.

(RP)