Kostenpflichtiger Inhalt: Striptease im Autokino Lichtenbroich : Wo Männer sich an Autos reiben

Striptease im Autokino: Die Show „Sixxpaxx“ in Lichtenbroich. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Menstripper von Sixxpaxx ziehen sich jetzt in Autokinos aus, alles für die Ladys. So viele Fragen das auch aufwerfen mag, die Show ist vor allem eins: die Flucht in eine andere Welt.