Festival in Düsseldorf : Lichthupenapplaus für Jazz und Soul im Autokino

Festival in Düsseldorf

Stockum Pfingsten wurde in Düsseldorf doch gejazzt: Die traditionelle Rally konnte wegen der Corona-Pandemie zwar nicht wie geplant stattfinden. Als Ausgleich gab es aber ein Konzert auf der Open-Air-Bühne des Autokinos.

Eigentlich wären es rund 30 Bühnen überall in der Düsseldorfer Innenstadt gewesen, auf denen das dicht gedrängte Publikum die 65 Konzerte der 28. Jazz Rally verfolgt hätte. Doch diese große Musikparty war wegen der Corona-Pandemie und der mit ihr verbundenen Auflagen unmöglich. Trotzdem sollten Jazz-Freunde zumindest an einem Abend ein wenig für das abgesagte Festival entschädigt werden: Musiker verwandelten deshalb das Autokino Düsseldorfer in eine große Open-Air-Bühne – und statt donnernden Applaus zeigten die Besucher durch Lichthupen ihre Anerkennung für die Künstler.