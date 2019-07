SWD Dormagen : City-Beach wird aufgebaut – Wochenmarkt rückt zur Seite

Dormagen Die ersten Sandberge haben die Innenstadt erreicht: Am Montagmorgen begannen die Aufbauten für den City-Beach.

Die ersten Sandberge erreichen die Innenstadt: Am Montagmorgen begannen die Aufbauten für den SWD-City-Beach in der Innenstadt, der vom 12. bis 28. Juli stattfindet. Vor und neben dem Historischen Rathaus werden dazu 240 Tonnen Sand verteilt. Sport, Musik, Spiel und Spaß gibt es mitten in der Innenstadt auf dem Stadtstrand mit einer Aktionsfläche neben der Cafeserie Lemke.

Wie die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) mitteilt, wirkt sich der City-Beach auch auf den dienstags und freitags abgehaltenen Wochenmarkt aus: „Alle Händler, die ihre Stände üblicherweise auf dem Paul-Wierich-Platz vor dem Rathaus haben, sind den ganzen Juli über an der Kölner Straße/Ecke ,Am Kappesberg’ zu finden.“ Das ist jedoch schon gelebte Praxis: „Unsere Kunden kennen diese Änderung schon aus der Adventszeit, wo wir wegen des Weihnachtsmarktes genauso verfahren“, sagt Marktleiterin Jasmin Voss von der SWD. Ab August sind alle Markthändler wieder am angestammten Platz zu finden.

Gestartet wird der City-Beach am Freitag mit einer Mega-90-er-Party ab 20 Uhr mit „Mr. President“, am Samstag spielen die Paveier bei der „Kölschen Strandnacht“ ab 20 Uhr am Dormagener Rathaus. Am 19. Juli steigt der Firmen-Cup im Beach Soccer, am 20. Juli heißt es „Family Fun – Das Generationenspiel“, am 27. Juli steigt die Plansch-Party, am 28. Juli die Schatzsuche. Das Programm ist unter www.swd-dormagen.de zu finden.