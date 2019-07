Jugendhilfezentrum in Dormagen : Raphaelshaus-Bunker als Erinnerungsstätte

Dormagen Zum zweiten Mal wurden Freunde des Raphaelshauses als Dankeschön zu einem „Bunten Abend“ eingeladen. Das Jahresprojekt der Turnhallen-Sanierung „liegt gut im Zeitplan“, so Direktor Gillrath. Er hofft, dass die Schüler im Herbst die neue Halle wieder nutzen können.

Das Jahresprojekt der Turnhallen-Sanierung „liegt gut im Zeitplan“, so Gillrath, der hofft, dass die Schüler im Herbst die neue Halle wieder nutzen können. Ein weiteres Vorhaben, der Ausbau des großen Weltkriegs-Bunkers zu einer Erinnerungsstätte, in der die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten thematisiert wird, ist ebenfalls in Vorbereitung, wie Gillrath erläuterte: „Wir haben Anfang des Jahres ein Toleranz-Projekt begonnen, das sich gegen Hass und Gewalt ausspricht und Minderheiten schützt. Politische Bildung ist wichtig.“ In dem „wiederentdeckten“ Bunker sollen in den vier großen Schutzräumen auch Schulen und Gruppen aus Dormagen die geplanten Schwerpunkte erkunden: Filme können gezeigt werden, in einem Raum soll dargestellt werden, wie jüdische Kinder im Raphaelshaus lebten, im nächsten, wo heute noch Jugendliche unter Krieg und Gewalt leiden und der vierte ein Ausstellungsraum sein. Nachdenklich stimmte die Besucher des „Bunten Abends“ auch der ergreifende Beitrag der Otmar-Alt-Klasse, die das Leben des jüdischen Jungen Rudolf Euteneuer, der eine Zeitlang im Raphaelshaus lebte und 1942 im Arbeitslager ermordet wurde, darstellte.