Rathausplatz in Dormagen : Erstes Inklusions-Café ist ein Erfolg

Dormagen Beim „Café en blanc“ trafen sich mehr als 300 Dormagener zur Kaffeetafel.

Es herrschte eine entspannte Stimmung auf dem Rathausplatz: Vor dem Historischen Rathaus nahmen am Sonntagnachmittag mehr als 300 Dormagener mit und ohne Behinderung an den liebevoll mit weißen Stoffbahnen gedeckten Biertischgarnituren zum gemeinsamen Kaffeetrinken Platz – auch die ohne Ausnahme in Weiß gekleideten Gäste machten gut gelaunt mit. Es war großartig, mitzuerleben, wie leicht der Kontakt zwischen den Banknachbarn funktionierte und wie fröhlich Kuchen und Kaffee, den die Besucher mitgebracht hatten, miteinander geteilt wurden. Das erste „Café en blanc“ war ein voller Erfolg.

In seiner ersten Rede in leichter Sprache sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld vor der „längsten Kaffeetafel im Rheinland“: „Das Café in Weiß ist eine tolle Sache, ein Zeichen für eine lebendige Gesellschaft, die Respekt voreinander hat.“ Alle sollen dazugehören, so Lierenfeld: „Alle Menschen sind gleich wichtig.“