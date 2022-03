Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ : Straberg präsentiert sich wieder bei Wettbewerb

Straberg Straberg belegte schon einmal den ersten Platz. Nun nimmt das Dorf wieder an „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Besonders wichtig ist das gesellschaftliche Engagement des Ortes.

„Beim Wettbewerb geht es darum, herüberzubringen, was im Dorf passiert“, sagt Manfred Steiner, Vorsitzender des Fördervereins Jugend- & Sozialarbeit Straberg. Der Verein übernimmt eine wichtige Rolle in der Koordination der Aktivitäten des Dorfes. In Straberg gebe es viel gesellschaftliches Engagement, sagt Steiner. So gibt es etwa den Walddorfbus, den sich die Straberger teilen und mit denen Bürger einkaufen fahren können oder größere Dinge transportieren. Das Carsharing-Angebot hatte sich aus einem früheren Jahrgang des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ entwickelt. In der Pandemie nutzten ihn dann zehn Ehrenamtliche, um einkaufen zu fahren für alle Straberger, die das Haus nicht verlassen konnten. Auch Fahrten zu Impfzentren hätten Ehrenamtliche in Straberg organisiert, so Steiner. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, hätte sich der örtliche Schützenverein zudem zu einem Protestspaziergang gegen den Krieg versammelt.