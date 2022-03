Wegen Personalnot : Dormagen schränkt Bürgerservice ein

Dormagen Der Krieg in der Ukraine und die darauf resultierende Flüchtlingswelle beansprucht die personellen Kapazitäten der Stadt Dormagen. Das hat Folgen.

Die Situation verschärft sich aktuell besonders durch eine größere Anzahl an Corona- und krankheitsbedingten Ausfällen in der Verwaltung. Um Kräfte zur Bewältigung der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu bündeln, reduzieren daher alle Fachbereiche der Stadtverwaltung ab sofort ihre Aufgaben. Vorrangig konzentriert sich die Stadt darauf, Pflichtaufgaben sowie die Unterbringung von allen in Dormagen ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern zu gewährleisten.