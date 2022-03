Wedding-Award : Dormagenerin gewinnt besonderen Titel

Stephanie Beivers ist eine erfolgreiche Unternehmerin aus Dormagen. Foto: Beivers

Dormagen Vor zwölf Jahren machte sich Stephanie Beivers mit einem besonderen Unternehmen selbstständig. Nun hat sie den ersten Platz beim Wedding-Award belegt, eine Auszeichnung der kreativsten Köpfe der deutschen Hochzeitsbranche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Saskia Karbowiak

Was damals aus einer fixen Idee entstanden ist, wurde nun mit dem in der Branche bekannten Wedding-Award ausgezeichnet. Stephanie Beivers aus Dormagen ist es gelungen, sich mit einem besonderen Konzept einen Namen zu machen. Ihr Unternehmen bietet Kinderbetreuung bei bestimmten Events und Veranstaltungen an. „Ich habe im Jahr 2010 die Leo-Kinderevents gegründet. Wir betreuen Kinder bei unterschiedlichen Events, zum Beispiel bei Hochzeiten oder Geschäftsveranstaltungen.“ Diese Art von Kinderbetreuung existiert bisher nur selten, deutschlandweit gibt es etwa zwanzig Unternehmen, die eine Kinderbetreuung bei bestimmten Events anbieten. Beivers, die früher selbst im Eventmanagement gearbeitet hat und schon immer den Wunsch hegte selbstständig zu werden, wagte diesen Schritt mit einer Idee, die bisher noch nicht weit verbreitet ist. „Wenn wir die Kinder betreuen, bringen wir immer eine ziemlich große Menge an Spielzeug mit und richten einen eigenen Bereich für die Kinder ein. Wir spielen zusammen und ermöglichen den Kindern eine tolle und spaßvolle Zeit.“ Besonders wichtig sei ihnen eine gute und abwechslungsreiche Betreuung der Kinder. Mittlerweile hat sich Beivers´ Unternehmen stark vergrößert. Derzeit beschäftigt sie zwanzig Angestellte.

Eine weitere Besonderheit bei den Leo-Kinderevents stellen die Gastgeschenke-Sets für die Kinder dar. Die Geschenke sind an das Alter der jungen Gäste angepasst. Für Babys gibt es unter anderem Mullwindeln, ein Buggybuch und Seifenblasen, Kleinkinder erhalten ein Malbuch, Buntstifte, einen Regenbogenball und ein Memo-Spiel, etwas ältere Mädchen und Jungen können sich auf Malrollen, Holzperlen für ein Armband, Fangspiele und Spielfiguren zum Zusammenbauen freuen. Auch für Teenager gibt es Gastgeschenke. Diese dürfen sich auf Tattoostifte mit Schablonen, Rätselbücher, Geduldsspiele und eine Strohhalmbrille freuen. Zu jedem Geschenke-Set gibt es zudem einen hochwertigen Stoffbeutel.

Bei Stephanie Beivers dreht sich alles um die Betreeung von Kindern. Foto: Beivers

INFO Der Deutsche Wedding-Award Kontakt Jene, die mit Stephanie Beivers und ihrem Team Kontakt aufnehmen oder sich über ihre Leistungen informieren möchten, können das über ihre Homepage machen: www.leo-kinderevents.de. Award Weitere Informationen zum Deutschen Wedding-Award und die diesjährigen Gewinner gibt es auf www.weddingawardgermany.de.

Im Rahmen der Gastgeschenke-Idee hat Beivers auch den Award in der Kategorie Innovation gewonnen. Insgesamt konnte der Award in zahlreichen weiteren Kategorien rund um das Thema Hochzeit gewonnen werden, darunter in Fotografie, Catering, Tortendesign, Entertainment oder auch Braut- und Herrenmode. In Deutschland wurde er in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Beivers konnte sich mit ihrer Idee gegenüber zahlreichen Teilnehmenden durchsetzen. „Ich habe mir bei den Gastgeschenken viele Gedanken gemacht. Wichtig war mir, dass die Geschenke qualitativ hochwertig sind und die Kinder an den Geschenken langfristig Spaß haben.“ Verliehen wurde Beivers der Wedding-Award wegen ihrer „fortschrittlichen und innovativen“ Denkweise. Eigentlich sollte der Award in Berlin verliehen werden, auf Grund der Corona-Pandemie fand die Verleihung live per YouTube statt. „Für mein Team und mich war es eine wunderbare Nachricht. Nach zwei Jahren Pandemie und vielen Terminen, die wir absagen mussten, kam endlich mal wieder eine gute Nachricht. Wir haben uns alle sehr über den Award gefreut.“