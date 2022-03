Ukraine: Unterstützung in Dormagen : Vereine und Parteien helfen mit

Die CDU brachte Hilfsgüter zum Ukrainischen Verein in Düsseldorf: rechts die Parteivorsitzende Anissa Saysay. Foto: CDU Foto: CDU

Dormagen Die Unterstützung für Flüchtende aus der Ukraine ist groß. Am heutigen Freitag rufen die politischen Jugendorganisationen zur Teilnahme an einer Friedenskundgebung in der City auf.