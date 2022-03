Symbol für Dormagener Stadtteil : Heimatfreunde entwickeln neues Wappen für Hackenbroich

Hackenbroich Der Verein Heimatfreunde Hackenbroich-Hackhausen darf künftig ein alternatives Stadtteilwappen nutzen. Auf dem steht ein anderer Löwe und die ehemalige Burg.

In Zeiten von Instagram und Emojis gewinnt Bildsprache wieder an Bedeutung. Vielleicht werden Wappen, die mit ihren Bildern einen Ort repräsentieren sollen, dadurch auch wieder wichtiger. In Hackenbroich jedenfalls darf der Verein Heimatfreunde Hackenbroich-Hackhausen künftig zwei verschiedene Wappen nutzen: das alte Wappen und ein Neues, das der Verein selbst entworfen hat. Das wurde beim Kulturausschus bekannt gegeben.

Das alternative Wappen der Heimatfreunde zeigt als Löwen statt des „Jülicher Löwen“, der auf dem alten Wappen vertreten ist, den „Limburgischen Löwen“ aus dem Wappen des Fürstengeschlechts Salm-Reifferscheidt-Dyck. Diesem Fürstengeschlecht gehörte die ehemalige Hackenbroicher Burg. Auch die Burg selbst ist auf dem Wappen der Heimatfreunde zu sehen. Die im bisherigen Stadtteilwappen dargestellten Hacken kommen auf dem neuen Wappen hingegen nicht vor, da der Wortbestandteil „Hacken-“ aus Hackenbroich nach Angaben des Vereins auf „Hache = Sumpf, Moorwasser“ zurückzuführen sei. Die Hacken auf dem bisherigen Wappen sollen auf die historischen Waldrodungen in Hackenbroich und Hackhausen hinweisen. Auch was genau sich das Wort „Hacke“ bezieht, hat der Kulturausschuss nicht überprüft. Das alternative Wappen weicht auch in der Farbe der roten Lachse auf silbernen Grund von dem Stadtteilwappen ab. Auch hierfür führen die Heimatfreunde historische Argumente an. Bei der Entwicklung des alternativen Wappens spielte das Ehepaar Waltraud und Rolf Dibbert eine wichtige Rolle.