Stadt Dormagen : Verkehrsplanung soll fahrradfreundlicher werden

Dormagen Die Stadt Dormagen nimmt die fahrradfreundliche Verkehrsplanung in Angriff. Der Radverkehr in der Stadt soll noch attraktiver werden. Wie das gelingen soll.

Die Stadt setzt weiterhin auf Fahrradfreundlichkeit und will sich nun erneut verbessern: Durch Themen wie den Klimawandel oder die Verkehrswende gewinnt nach wie vor auch in Dormagen der Radverkehr immer mehr an Bedeutung. Die Stadt verfügt zwar über ein weitgehend geschlossenes Radverkehrsnetz sowie Radverkehrssystem, welches zum Beispiel sichere Querungshilfen, hochwertige Abstellanlagen und flächenhafte Wegweisungen umfasst, allerdings sind auch dort die Anforderungen gestiegen.

Um diese Entwicklung zu unterstützen und Radverkehr auch weiterhin attraktiv zu gestalten, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die in naher Zukunft umgesetzt werden sollen. So hat der Stadtrat beispielsweise die Überarbeitung der Netzkonzeption mit der Festlegung einer klaren Hierarchie zwischen Hauptachsen und Verbindungselementen beschlossen. Damit wird die Erarbeitung einer Zustandsanalyse sowie einer effektiven Maßnahmen-Priorisierung ermöglicht. Außerdem stehen Mittel in Höhe von 100.000 Euro im Jahr zur Verfügung, um Radwege zu bauen oder diese zu sanieren. Die nächsten Projekte umfassen die Bereiche Holzweg bis Dr. Geldmacher-Straße, die Kleingartenanlage am Skaterpark Horrem sowie den Rochusweg zwischen K12 und Zonser Heide.