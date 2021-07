Kunst in Dormagen : Kulturbüro verkündet das Thema der D’Art 2022

Dormagen Auch wenn die D'Art 2021 online noch erfolgreich läuft, trifft das städtische Kulturbüro bereits die Vorbereitungen für die D’Art 2022.

Diese wird das Thema „In neuem Licht“ haben und erstmals in Präsenzform und gleichzeitig in digitaler Form zu sehen sein. „Nach den sehr guten Erfahrungen mit bereits über 4 000 Zugriffen auf die Webseite der aktuellen D´Art möchten wir an der virtuellen Ausstellung als begleitende zusätzliche Plattform im kommenden Jahr festhalten“, kündigt Kulturdezernent Torsten Spillmann an.