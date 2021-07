Hotels in Dormagen : Die Hotelbranche ist noch lange nicht gerettet

Hotels in Dormagen

Dormagen In ganz Deutschland sitzen viele Hotels auf hohen Krediten. Auch ein beliebtes Hotel in Dormagen ist betroffen, doch die Hoteliers sind dennoch optimistisch.

Leere Zimmer, geschlossene Restaurants und totenstille Foyers. Die Corona-Pandemie stellte die gesamte Reisebranche in den vergangenen anderthalb Jahren auf den Kopf. Die Hotels in Dormagen standen nahezu durchgehend leer, hin und wieder war lediglich die Beherbergung von Geschäftsreisenden erlaubt - ein Tropfen auf einem heißen Stein für die Hoteliers im Stadtgebiet.

Marion Allard ist Inhaberin des Hotels „Schloss Friedestrom“ in Zons am Rhein. In normalen Zeiten ist das Hotel durch Tagungen und Geschäftsreisende häufig ausgebucht, die Räumlichkeiten werden nahezu jedes Wochenende für Hochzeitsfeiern gebucht. Im letzten Jahr herrschte jedoch Flaute. „Die letzten anderthalb Jahre waren nervenaufreibend. Zu Beginn herrschte pure Panik und sind viele Tränen geflossen“, erklärt Allard. „Die zwischenzeitlichen Betriebsschließungen waren schrecklich. Es war furchtbar für mich mein Hotel leer zusehen, wo doch sonst immer etwas los ist. Die Ruhe war beängstigend.“