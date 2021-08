Wettbewerb der Kommunen : Dormagen bleibt die „Fahrradhauptstadt“

Dormagen Zum fünften Mal in Folge haben sich die Dormagenener beim jährlichen Stadtradel-Wettbewerb den ersten Rang im Rhein-Kreis Neuss gesichert. Wer alles dazu beigetragen hat.

Beim bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ haben es die Dormagener zum fünften Mal in Folge auf den ersten Platz im Kreiswettbewerb der Kommunen geschafft. Mit 402.007 zurückgelegten Kilometern haben 1682 Dormagener Radbegeisterte im dreiwöchigen Wettbewerb fleißig in die Pedale getreten. Die Teilnehmenden haben somit im Durchschnitt 239 Kilometer pro Kopf mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bei einer Siegerehrung wurden die Gewinner auf dem Helmut-Schmidt-Platz von Robert Krumbein , Erster Beigeordneter der Stadt, mit einer Urkunde ausgezeichnet. Zudem erhielten sie Geschenkkörbe aus dem Klosterladen Knechtsteden, gefüllt mit regionalen und fairen Lebensmitteln.

Auch der Fahrradbeauftragte der Stadt, Peter Tümmers , zieht ein positives Fazit: „Das Stadtradeln rückt jedes Jahr das Fahrradfahren in den Fokus der Öffentlichkeit. Die tollen Erfolge in diesem und den letzten Jahren zeigen, dass die Dormagener für das Thema brennen. Mit dem neuen Arbeitskreis Radverkehr, an dem auch die Bürger beteiligt werden, können die Weichen für die Zukunft gestellt werden.“

Der Wettbewerb läuft so ab: In unterschiedlichen Kategorien, je nach Einwohnerzahl, werden die Städte und Kommunen mit den meistgefahrenen Kilometern gelistet. Dormagen belegt in der Kategorie 50.000 bis 99.999 Einwohner Platz eins im Rhein-Kreis, Platz zwei in Nordrhein-Westfalen, und deutschlandweit ist Dormagen Dritter. Im Durchschnitt erradelten die Dormagener 6,14 Kilometer pro Einwohner. Zweiter im Kreis wurde Korschenbroich mit 4,0 gefolgt vom Drittplatzierten Kaarst mit 3,74. Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de