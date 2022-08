Schützenfest in Delhoven​: Viele Gäste feiern im Festzelt​

Delhoven Jetzt dürfen sie endlich wieder: Nach coronabedingter Zwangspause feiern die Delhovener Bürgerschützen derzeit ein Fest wie aus einem Guss.

Nach dem Fassanstich und der musikalischen Einstimmung durch das von Friedhelm Trawny angeführte Tambourcorps „Blüh auf“ bat Oberst Frank Dahmen am Samstag sein rund 500 Aktive zählendes Regiment erstmals auf die Straße. In den Fackelzug eingebettet war die würdige Gedenkfeier zu Ehren der Verstorbenen und Gefallenen am Ehrenmal. Ehe Schützen und Gäste im Festzelt tanzten und feierten, bestaunten sie das sehenswerte Höhenfeuerwerk, für das die Dorfgemeinschaft gespendet hatte.

Dem Gottesdienst und der Frühparade schloss sich gestern ein musikalischer Frühschoppen im Zelt an. Im Mittelpunkt standen zahlreiche treue oder besonders engagierte Mitglieder. So ernannte Vorsitzender Stephan Gödderz den früheren Tambourmajor und Vorstandskollegen Klaus-Dieter Oberem zum Ehrenmitglied. Tita Oberrem und Josef Groß-Luttermann erhielten die Silberne Verdienstnadel des Rheinischen Schützenbundes. Joachim Borrmann dankten die Delhovener mit einer Urkunde für 20 Jahre Arbeit im Vorstand. Die herausragenden Jubiläen begingen Klaus-Dieter Oberrem, Hans Blömacher und Walter Trawny, deren Namen seit sechs Jahrzehnten in der Mitgliederliste des Vereins auftauchen. Auszeichnungen für 50 Jahre im BSV gingen oder gehen noch an Friedhelm Trawny, Willi Kessel, Karl Schneider und Paul Seburschenich. Manfred Heyer, Bodo Rosenberger, Peter Oerzen, Eberhard Esser und Ingo Mrosowski sind seit 40 Jahren dabei. Den Kreis der Jubilare komplettierten mehrere Delhovener, die vor 25 Jahren erstmals in eine Uniform schlüpften. Heute geht es mit Gottesdienst, Frühschoppen und dem Königsvogelschießen weiter.