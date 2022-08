Schützenfest im Ort : Vanikum feiert drei Tage harmonisch

Vanikum Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuten sich die St. Hubertus-Schützen aus Vanikum an diesem Wochenende umso mehr über ihr Schützenfest. Wie es war.

Nachdem im Jahr 2019 ohne Schützenkönig bzw. Schützenkönigin gefeiert werden musste, war die Freude groß, dass in diesem Jahr mit dem designierten Schützenkönig Jakob Schiffer gefeiert werden konnte. Präsident Marius Laube richtete vorab folgende Worte an die Schützen: „Die lange Zeit des Wartens ist vorbei und der Vorfreude auf das Highlight unseres Schützenjahres gewichen. Corona und viele andere Herausforderungen der letzten Jahre haben wir gemeinsam bewältigt. Die Früchte unserer Arbeit werden wir nun endlich zusammen genießen können.“ Er führte aus: „Werte, wie die der Tradition, des Zusammenhalts und der gemeinschaftlichen Euphorie sind dabei jene, die unser Schützen- und Heimatfest so besonders machen.“

Unter dem neuen Vorstand um den Präsidenten Marius Laube und in Absprache mit den Schützen wurde das Schützenfest auf drei Tage – von Freitag bis Sonntag – verkürzt. Dafür startete es schon am Bereits am Freitag mit einem Festumzug durch das Dorf. Bei der Proklamation am Freitagabend trat Jakob Schiffer seine Königswürde an.

Am Samstag wurde die „Ari“ Vanikum ab 12 Uhr zu ihrer traditionellen Einschießtour durch das Dorf gefahren. Nach der Heiligen Messe wurde dann ab 19.30 Uhr mit der Band „Upload“ ordentlich gefeiert. Bei gutem Wetter und glücklichweise nicht allzu heißen Temperaturen konnte bis in die Nacht geschunkelt und getanzt werden, das Festzelt war laut Verantwortlichen gut besucht. Zum Sonntag stand dann um 9.30 Uhr der Umzug mit der Gefallenenehrung am Denkmal sowie einer Frühparade auf dem Plan. Im Anschluss wurden beim Musikalischen Frühschoppen, mit musikalischer Begleitung durch „die Kleinenbroicher“, die Jubilare geehrt.