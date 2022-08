Brauchtumstage in Lintorf : Lintorfer Schützenfest im neuen Format

Das Königspaar Sebastian Kahlert und Nadine Soltau stand im Mittelpunkt des Schützenzuges. Foto: Achim Blazy (abz)

LINTORF Nach über zwei Jahren, in denen das Schützenwesen mehr oder weniger brach lag, konnte auch in Lintorf gemeinsam wieder das Schützen- und Volksfest gefeiert werden.

„Als ich 2019 Bruderschaftskönig wurde, war die Freude darüber riesig und wurde zu einem besonderen Erlebnis. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, was noch folgen würde“, sagte der noch amtierende Schützenkönig Sebastian Kahlert. Kronprinz Lucas Kellersmann fügte hinzu: „Und dennoch gab es in der Zeit viele Gelegenheiten, in denen wir gemeinsam etwas tun konnten, nur halt nicht wie gewohnt mit allen gleichzeitig.“ Am vergangenen Wochenende war es dann endlich wieder soweit. Lintorf konnte wieder gemeinsam feiern, allerdings sah das Fest in diesem Jahr an einigen Stellen etwas anders aus als gewohnt.

Der Vorstand der St Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf und die Vorsitzenden der einzelnen Formationen hatten die Brauchtumspause der vergangenen Jahre genutzt, um mit Veränderungen das Schützenfest attraktiver zu gestalten. „Wir wollen als Schützen mit allen zusammen an den vier Tagen unser Schützenfest im Zelt und auf dem Kirmesplatz feiern. Denn nur, wenn wir dort feiern, werden wir auf Dauer die Kirmes in Lintorf halten können“, sagte Andreas Preuß, Chef der Lintorfer Bruderschaft.

Info So geht das Schützenfest am Montag weiter Ab 14.30 treten die Schützen vor ihren Vereinslokalen an. Ab 15 Uhr wird das Schießen um die Königs- und Kronprinzenwürde beginnen. Ab 19.45 Uhr werden dann die neuen Majestäten im Zelt gekrönt. Ab 21.45 Uhr spielen die Musiker auf dem Festgelände auf, im Anschluss wird das große Feuerwerk abgeschossen.

Los ging es am Freitag mit einem Bayrischen Abend im Zelt. Die Besucher kamen zum großen Teil in Trachten und es wurde zünftig bei bayrischem Bier gefeiert. Die Kölner Band „Die Wiesenrocker“ sorgten für fröhliche Stimmung im Zelt, das wie in der Vergangenheit gut gefüllt war.

Am folgenden Tag ging es mit der Totenehrung auf der Drupnas weiter. Von dort ging es gleich zum Festplatz, wo parallel zum Gästekönigschießen die Musikkapelle Stein aufspielte. Das Schießen wurde erstmalig vom Möschesonntag auf den Schützenfestsamstag verlegt. Gut 25 Gäste versuchten ihr Glück am Schießstand und zum Schluss erlang Rainer Balzer von der Tiefenbroicher Bruderschaft die Königswürde. Es war ein geselliger Nachmittag mit Biwak-Charakter, bei dem es die Besucher mehr nach draußen als ins Zelt zog. Zum späteren Abend hin verlagerte sich alles ins Zelt. Denn hier legte ein DJ bei einem Discoabend für die Jugend auf. Wie schon am Abend zuvor ging das Konzept auf und das Zelt war gut gefüllt.

Ein Platzkonzert auf dem Marktplatz gab es in diesem Jahr nicht, die geringen Besucherzahlen der vergangenen Jahre, haben die Organisatioren dazu bewogen, diese Tradition aufzugeben. Auf den Großen Zapfenstreich mit anschließendem Feuerwerk müssen die Brauchtumsfreunde aber nicht verzichten. Diese wurden auf den Montagabend verlegt.

Am Sonntag ging es erstmalig zum Schützengottesdienst ins Zelt statt in die St. Anna Kirche ging. Es wurde eine feierliche und stimmungsvolle Messe, die Pfarrer und Präses der Bruderschaft Benedikt Zervosen gemeinsam mit Pfarrer Martin Jordan zelebrierten. Nach anschließendem Frühstück, Musikfrühschoppen und Mittagessen im Festzelt wurden die Ehrengäste empfangen und man stellte sich zum Schützenzug auf.