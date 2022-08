Schützenfest in Liedberg : König Georg Schütze gibt Vollgas und sorgt für Power im Festzelt

Liedberg Bei angenehmem Spätsommerwetter waren Zelt und Schützenfestplatz gut besucht. Kaum zu toppen war jedoch die Begeisterung eines Mannes, dessen gute Laune alle ansteckte.

Das Regiment in Liedberg ist mit rund 200 aktiven Schützen klein, im Feiern sind die Liedberger aber groß. Kaum zu toppen ist jedoch die Begeisterung von Schützenkönig Georg Schütze. Bei ihm in Steinhausen ging es am Samstag los, es folgte je eine Parade in Drölsholz und in Steinhausen. Bei sehr angenehmem Spätsommerwetter waren sowohl das Zelt als auch der Schützenfestplatz sehr gut besucht. Volker Kallenberg, besser bekannt als Curry-Jupp: „Hier läuft es ausnahmsweise wieder richtig gut.“