Regionalgesellschaft Dormagen : Gericht setzt Wahlvorstand bei Aldi Süd ein

Dormagen Die Regionalgesellschaft Dormagen von Aldi Süd hat einen Wahlvorstand. Der wurde am Freitag vom Arbeitsgericht Mönchengladbach in den Räumen des Amtsgerichts Neuss eingesetzt.

Zur Begründung des Beschlusses führte das Gericht aus, Voraussetzung für die gerichtliche Einsetzung sei allein, dass ein Wahlvorstand trotz Durchführung einer Betriebsversammlung nicht gewählt worden sei. Dies sei hier der Fall, weil trotz zweier Betriebsversammlungen am 14. April und 16. August ein Wahlvorstand „unstreitig nicht gewählt worden sei“.

Die Gründe, aus denen die Wahl gescheitert sei, spielten für die gerichtliche Entscheidung hingegen keine Rolle. In Betrieben, in denen noch kein Betriebsrat existiert, wird gemäß der gesetzlichen Regelung der Wahlvorstand, der für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Betriebsrat zuständig ist, in einer Betriebsversammlung gewählt. Findet keine Betriebsversammlung statt oder wählt die Betriebsversammlung keinen Wahlvorstand, bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag.