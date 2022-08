Handball : TSV schließt Vorbereitung mit Heimsieg über Lions ab

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen schlägt vor heimischem Publikum niederländischen Top-Klub Limburg Lions deutlich mit 42:26.

Die von Christoph Jauernik trainierten Niederländer hatten indes gut ins Spiel gefunden und lagen in der Anfangsphase sogar vorne. Das von André Meuser in der sechsten Minute erzielte Tor zum 4:3 sorgte für die erste Führung der Gastgeber. Einen Vorsprung, den sie im Verlauf der Partie im TSV Bayer Sportcenter nicht mehr abgeben sollten. Über 13:8, 18:11 und 21:13 zogen sie bis zur Pause auf 23:14 davon, auch weil die Dormagener Abwehr sich gut bewegte und mit den Torleuten bestens kooperierte. Jedoch: Matthias Flohr registrierte mit leichter Sorge, dass sich Schlussmann Martin Juzbasic eine Verletzung an der linken Hand zuzog, die nun eingehend untersucht werden muss. Damit rückte Christian Simonsen bereits in der ersten Hälfte ins Tor und wehrte unter anderem zwei Strafwürfe der Gäste ab.