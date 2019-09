Bildung : Norbert-Gymnasium Knechtsteden führt das Fach Ernährungslehre ein

In der neuen Schulküche: (v.l.) Schulleiter Johannes Gillrath, Victoria, Annika, der neue stellvertretende Direktor Carsten Colberg, Lena, der ausgeschiedene Stellvertreter Michael Odenthal und Frieda. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Über 160.000 Euro wurden am NGK in eine neue Schulküche sowie in neue Kunsträume investiert. Zur Eröffnung wurde auch der neue stellvertretende Schulleiter Carsten Colberg vorgestellt.

Neue Küche, neues Schulfach, neue Kunsträume und ein neuer Stellvertreter für Direktor Johannes Gillrath – das Norbert-Gymnasium war am Mittwoch in Feierlaune. Am privaten Gymnasium sind nach Schulangaben 161.000 Euro in eine moderne Sachausstattung und bessere Infrastruktur investiert worden.

Ziel ist es, dafür gewappnet zu sein, was in Zukunft (nicht nur) auf das NGK zukommt: „Was brauchen die Schüler, wenn sie 2030, 2040 einen Beruf ergreifen wollen?“ – hinter dieser Fragestellung des ausgeschiedenen stellvertretenden Direktors Michael Odenthal verbirgt sich der Anspruch des NGK, zukunftsfest sein zu wollen. Er selbst wird jetzt nicht mehr diese Entwicklung vorantreiben, denn im Juli wurde Odenthal, der seit 1981 an der Schule wirkte, in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist mit Carsten Colberg ein Eigengewächs des NGK. Dem 47 Jahre alten studierten Mathematiker und Physiker, der in Brauweiler lebt, werden auch als neuem Mitglied der Geschäftsführung des Trägervereins wichtige Aufgaben zufallen, die abseits vom reinen Unterricht liegen: die Begleitung von Bautätigkeiten an der Schule, Außenrepräsentation, Begleitung der Kooperation mit dem Erzbistum und mehr.

Info Finanzierung aus verschiedenen Töpfen Was neue Ausstattungen und bauliche Arbeiten, mitfinanziert vom Träger- und Förderverein sowie Rhein-Kreis Neuss Schulküche 41.000 Euro Kunsträume 120.000 Euro

Inhaltlich ist das Norbert-Gymnasium mit einer erweiterten Fächertafel ins neue Schuljahr gestartet. So soll mit dem neuen Fach Ernährungslehre das MINT-Angebot in der Oberstufe ergänzt werden. Schulleiter Gillrath zeigte sich glücklich und zufrieden, dem aus der Elternpflegschaft an ihn herangetragenen Wunsch nach einem neuen Schulfach gefolgt zu sein: „Ernährungslehre ist ein ganz wichtiges Fach für mich und für die Schule.“ Im Unterricht wird zum einen den biologischen und chemischen Hintergründen des Fachs nachgegangen, dabei werden auch ganz praktische Fragestellungen bearbeitet: Wie sich zum Beispiel die Ernährung in verschiedenen Alters- und Lebensphasen entwickelt, wie eine bedarfsgerechte Ernährung aussieht. Es wird über einen längeren Zeitraum auch die Ernährungs-Ökologie behandelt und damit die Frage, wie sich alles, was mit Ernährung zu tun hat, auf das Klima auswirkt, erklärte die Fachlehrerin Andrea Weidmann.

Von Schülerseite wurde betont, dass es sich bei der neuen, von zwei auf drei Kochnischen erweiterten Küche weiterhin um eine „Schüler-Küche“ handelt, in der auch Unterricht stattfindet. Denn sie wird stark für schulische Veranstaltungen oder vom Catering-Team bei Forum-Veranstaltungen genutzt. Interessant: Für das neue Oberstufenfach hatten sich gleich 34 Schüler beworben – in der Mehrheit Jungen –, von denen 27 ausgewählt wurden.