Friday-Night in Dormagen : Kulturkirchenherbst mit Coversongs, Cello und Drehleier

Die Bap-Coverband „MAM“ kommt zu zwei Konzerten in die Kulturkirche; an einem Abend spielt sie „unplugged“. Archivfoto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Der Auftritt der Band „Just Cash“ am 27. September fällt allerdings aus.

Eigentlich sollte die Friday-Night-Reihe in der Dormagener Kulturkirche am 27. September in ihr Herbstprogramm starten. Doch das Konzert mit der Kölner Band „Just Cash“, die auch 16 Jahre nach seinem Tod Johnny Cash huldigt, muss krankheitsbedingt ausfallen, teilte Pfarrer und Organisator Frank Picht mit. Doch an drei weiteren Freitagen und an einem Samstag stehen danach ab jeweils 20 Uhr (Einlass jeweils um 19.30) noch vier Bands mit ihren Cover-Versionen großer Künstler oder mit eigenen Werken auf der Bühne in der Kulturkirche im Evangelischen Gemeindezentrum an der Ostpreußenallee 1.

Am Freitag, 18. Oktober, steht David Bowie im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Space Oddity. A Tribute To The Man Who Fell To Earth“, spielt die fünfköpfige „Jakob Hansonis Band“ die Songs des vielseitigen Künstlers, der im januar 2016 in New York gestorben ist. Die Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 21 Euro.

Im November geht es mit zwei Auftritten von „MAM“ weiter. Am Freitag, 29. November, heißt es „MAM rockt“. Die Kölner BAP-Cover-Band heizt an diesem Abend dem Publikum mit dem bekannten Kölschrock ein. Am Samstag, 30. November, steht „MAM unplugged“ auf dem Programm. Dann setzt die Cover-Band auf die akustische Darbietung der BAP-Songs. Ein Einzelticket liegt im Vorverkauf jeweils bei 16 Euro, an der Abendkasse bei 19 Euro. Ein Kombiticket für beide Abende kostet 28 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 35 Euro.

Am 27. Dezember findet das letzte Konzert der Friday-Night-Reihe in diesem Jahr mit „Storm Seeker“ statt. Seit sieben Jahren ist die Pirate/Folk-Metal Band aus Neuss mit außergewöhnlichen Instrumenten wie Cello und Drehleier unterwegs. Außerdem kommt die Band Aeronautica.

Tickets für die Konzerte sind im Vorverkauf erhältlich bei Beisheim Promo (Krefelder Str. 31), Ropina (Kölner Str. 79-81) und Mayersche Buchhandlung (Kölner Str. 78).