Brauchtum in Dormagen : Kleinster Schützenverein freut sich aufs Fest in Broich

Kleinster Schützenverein freut sich aufs Fest in Broich

Brauchtum in Dormagen

Broich Volker Feiser regiert mit Catharina Mihm.

Eine lange Geschichte liegt schon hinter dem Fest des Bürgerschützenvereins Broich, das erstmals im Jahre 1885 gefeiert wurde. Dass diese Tradition bisher aufrecht erhalten wurde, dafür sorgen die aktiven Mitglieder des Vereins, auch wenn es sich nur noch um ein Grüppchen von 15 Personen handelt. Die Broicher bilden damit den kleinsten Schützenverein in Dormagen. Und sie stehen auch an diesem Wochenende wieder parat, um drei Tage lang mit der gut 100-köpfigen Dorfgemeinschaft und mit möglichst vielen weiteren Gästen und Besuchern zünftig zu feiern. Mittendrin: König Volker Feiser mit seiner Königin Catharina Mihm.

Volker Feiser hat seinen Meister im Gemüsebau und ist Landwirt in der fünften Generation. Im elterlichen Betrieb kümmert er sich vor allem um Erdbeeren und den Spargelanbau. Seine Königin wohnt in Widdeshoven, ist Betriebswirtin der Logistik und ebenfalls im elterlichen Betrieb tätig, bei der Firma Bauelemente Mihm.

Das Broicher Schützenfest beginnt am Freitag, 27. September, um 19.45 Uhr mit dem Abholen des Königspaars, dem Krönungsball und einem Feuerwerk. Am Samstag, 28. September, startet um 16 Uhr das Hahneköppen. Um 17.50 Uhr erfolgt der Abmarsch zur Pfarrkirche St. Odilia in Gohr. Gegen 19.20 Uhr folgt eine Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich und Kranzniederlegung, danach gibt es einen Fackelzug. Der Festball im Zelt beginnt um 20 Uhr.