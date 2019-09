Wochenendtipp Dormagen : Dormagener feiern Michaelismarkt

Auch eine Travestieshow wie vor zwei Jahren gehört zum vielseitigen Programm beim Michaelismarkt am Wochenende in der Dormagener Innenstadt. Archivfoto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Der Erzengel Michael ist der Namenspatron der Innenstadtkirche in Dormagen. Einmal im Jahr wird er in besonderer Art und Weise geehrt: wenn die Dormagener auf der Kölner Straße ihren Michaelismarkt feiern.

Das ist an diesem Wochenende (Samstag ab 10 Uhr und Sonntag) wieder der Fall. Und die Verantwortlichen im Rathaus mit Bürgermeister Erik Lierenfeld an der Spitze nutzen die Gelegenheit, ihr Jubiläum „50 Jahre Stadtwerdung Dormagen“ am Sonntag ab 13 Uhr mit diversen Aktionen und auch Filmvorführungen mit Lokalbezug im Ratssaal in das Marktgeschehen einzubetten.