Musikprojekt in Dormagen : Musikschule musiziert mit demenzkranken Senioren

Dormagen Projekt mit dem Seniorenheim St. Augustinushaus.

„Lieder bleiben oft lange im Gedächtnis – nicht unbedingt die Worte, aber zumindest die Melodie“, sagt die Dormagener Musikschulleiterin Eva Kraus-Woletz. „Das gilt auch für Demenzkranke.“ Diese Tatsache hat die Musikschule der Stadt in einem gemeinsamen Projekt mit dem Seniorenheim St. Augustinushaus zur Grundlage genommen: Seit Anfang September kommt Musikschullehrer Michael Meier-Etienne einmal wöchentlich zum St. Augustinushaus an der Krefelderstraße, um mit den Senioren in der hauseigenen Kapelle gemeinsam zu singen und zu musizieren. „Ich besinge keine Teilnehmer, sondern ich locke und fördere sie“, erklärt Meier-Etienne. Als „Zünglein an der Waage“ sei er dafür da, um den musikalischen Prozess in Gang zu setzen. Der Kontakt mit den Menschen stehe dabei im Vordergrund.