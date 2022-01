Kreativer Kopf aus Dormagen : Indviduelle Cartoons in lokalen Wohnzimmern

Dormagen Die Künstlerin Sandra Kamenz bringt die Eigenschaften von realen Personen kreativ und mit Witz aufs Blatt. Doch von der Kunst leben will sie nicht.

Von originellen und persönliche Cartoon-Zeichnungen, über fantasievolle Aquarellarbeiten und Illustrationen – Sandra Kamenz ist ein künstlerisches Allround-Talent. Schon als Kind zeigte sich deutlich ihre kreative Ader, doch mit ihrer Kunst an die Öffentlichkeit ging der kreative Kopf aus Dormagen erstmalig bei der lokalen Kunstausstellung D‘Art im Jahr 2012. Seit dem hat Sandra Kamenz bereits zahlreiche Werke verkauft, doch das große Geld verdienen möchte sie mit ihrer Kunst nicht.

„Das Jahr 2012 war für mich künstlerisch ein wichtiges Jahr. Ich habe erstmals an einer öffentlichen Ausstellung teilgenommen und habe meine Bilder zum ersten Mal auf einer Comic-Covention zum Verkauf angeboten“, erzählt Kamenz. „In dieser Zeit habe ich auch damit begonnen, meine eigenen Projekte zu starten.“ So zeichnet sie am liebsten eigene Fan-Art, Kunst, die sich auf auf Musik, Computerspiele, Filme oder Serien bezieht. „Zu dieser Art von Kunst kam ich überhaupt erst durch meine große Starwars-Leidenschaft“, so Kamenz. Auf zahlreichen besonderen „Starswars-Conventions“ habe sie ihre Werke ausgestellt. „Das lief vor der Pandemie sehr gut. Ich war auch schon in Wien vertreten.“

INFO Kreative Köpfe aus Dormagen Serie In dieser Folge stellen wir in unsere Serie „Kreative Köpfe“ Menschen vor, die ihre Leidenschaften ausleben oder gar zum Beruf machten. Ob Makramee-Strickereien oder außergewöhnliche Kunst: In dieser Serie finden sich Menschen, die gestalterisch, künstlerisch und fantasievoll aktiv sind.

Der Stil der Malerin fasst eine große Bandbreite: „Ich habe zwar meinen eigenen Stil gefunden, mache aber dennoch einfach gerne verschieden Kunst. Am liebsten arbeite ich mit Aquarell, angefangen habe ich jedoch mit Acryl. Ich habe mir meine Technik autodidaktisch beigebracht.“ Sie beschreibt: „Ich bin offen für alles und immer sehr kreativ. Besonders gerne kreiere ich Kunst mit Vögeln oder Tieren. Außerdem widme ich mich auch spirituellen Themen, gerade erst habe ich meine eigenen Tarotkarten designt.“

Am erfolgreichsten ist Sandra Kamenz mit ihren Karikaturen bzw. Cartoon-Zeichnungen, diese nennt sie liebevoll „Sandy-Toons. Diese fertigt sie zumeist unter Auftrag an und zeichnet reale Personen im Stil von Comic-Figuren. „Dabei lege ich sehr viel Wert darauf, dass die Figuren gewissen Eigenschaften von den jeweiligen Personen deutlich machen. Es reicht häufig nicht, wenn man mir ein Familien-Foto hinlegt. Ich brauche zusätzlich Informationen zum Charakter der Personen, damit dieser auch überschwappt.“ Zahlreiche dieser „Sandy-Toons“ hängen bereits in Wohnzimmern im Stadtgebiet. „Die sind klar am beliebtesten. Insbesondere in der Weihnachtszeit fertige ich besonders viele an, da diese gerne als persönliches Geschenk weitergereicht werden.“ Die Reaktionen der Menschen seien „großartig“. Kamenz erzählt: „Ich finde es immer total aufregend, die teilweise fremden Personen zu gestalten und ganz häufig bekomme ich dann das Feeback: ‚Das sind sie!‘ und die Menschen erkennen sich selber auf den Bildern.“

Aktuell entstehen ihre Werke in ihrer eigenen Wohnung, doch schon lange spielt Kamenz mit dem Gedanken eines eigenen Ateliers. Hauptberuflich möchte sie sich ihrer Kunst jedoch nicht widmen, so arbeitet sie Teilzeit im Abenteuermuseum „Odysseum“ in Köln. „Wenn man den Druck hat von der Kunst leben zu müssen, dann verliert man ganz schnell die Lust daran. Das könnte einem die Kreativität und die Liebe zur Kunst kaputt machen. Das will ich nicht riskieren. Ich will die Aufträge annehmen, auf die ich Lust habe“, macht die Künstlerin deutlich.

Träume führ ihre Zukunft hat Sandra Kamenz dennoch zahlreich: „Ich würde total gerne Buchcover illustrieren. Oder auch CD und Vinyl-Cover, das wäre ein großer Traum.“ Ein Kinderbuch hat sie bereits illustriert. Außerdem ist Kamenz bereits in zahlreichen sogenannten Artbooks vertreten. Einzigartige Bücher mit Werken verschiedener Künstler zu einem Themengebiet. In den kommenden Monaten kommt außerdem eine Feuerzeug-Kollektion mit ihren Kunstwerken auf den Markt.