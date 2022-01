Diamantenhochzeit in Dormagen : Seit sechzig Jahren unzertrennlich

Diamantenhochzeit in Dormagen

Dormagen Am 13. Januar feiern Margarete und Wolfgang Hollender ihre Diamantenhochzeit. Sechzig Jahre sind die beiden 80-Jährigen aus Dormagen verheiratet.

Sechzig Jahre sind eine lange Zeit. Genauso lange sind Margarete und Wolfgang Hollender nun verheiratet. Am 13. Januar feiert das Ehepaar seinen sechzigsten Hochzeitstag – und damit das nächste Jubiläum: die Diamantenhochzeit. Damals lernte sich das Paar auf der Arbeit kennen. „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und uns dann auch beim Tanzen auf Schützenfesten wieder getroffen“, erzählt die 80-jährige Margarete Hollender. Dieses Jahr im April werden sowohl Margarete als auch Wolfgang Hollender 81 Jahre alt. „Uns trennen nur drei Tage“, meint Wolfgang Hollender. Margarete Hollender wurde in Neuss geboren, Wolfgang Hollender stammt aus Wuppertal.