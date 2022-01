Lu Possehl stellt in Erkelenz aus : Ihre Gemälde sind bildgewordene Musik

Freuten sich bei der Vernissage (v.l.): Bürgermeister Stephan Muckel, Kuratorin Eva Weingärtner, Künstlerin Lu Possehl und Hans-Heiner Gotzen von der Kultur GmbH. Foto: Renate Resch

Erkelenz Im gesamten Januar sind die Werke der Düsseldorfer Künstlerin Lu Possehl im Erkelenzer Haus Spiess zu sehen. Die Ausstellung zeigt informelle und spontane Werke, die aus der Emotion heraus entstanden sind.

Momentan ist es der Jazz als bevorzugte musikalische Stilrichtung, von der sich die Künstlerin Lu Possehl bei der Arbeit in ihrem Atelier in Düsseldorf inspirieren lässt. Ohne Musik läuft schon seit Jahrzehnten nichts beim bekennenden Fan der „Toten Hosen“. Viele ihrer Gemälde und Plastiken sind bildgewordene Musik. Das feurige Rot des Tangos wechselt mit dem melancholischen Blau des Blues und spiegelt sich in der Kunst von Possehl. Sie gibt ihren Werken keine Namen, die Betrachter sollen unbeeinflusst zu eigenen Interpretationen kommen.

Bei der Ausstellung „E-Motion“ im Haus Spiess am Erkelenzer Franziskanerplatz gibt die international wirkende Künstlerin mit Solinger Wurzeln einen Überblick über ihr langjähriges Schaffen. „Wir sind froh, dass es endlich mit dieser schon vor der Corona-Pandemie geplanten Ausstellung geklappt hat“, meinte Bürgermeister Stephan Muckel bei der Eröffnung. Kultur sei ein Lebenselexier, auf das niemand verzichten wolle.

Mit ihrer Ausstellung setze die namhafte Künstlerin Possehl Haus Spiess auf eine Liste mit bekannten Orten überall auf der Welt und wecke somit international das Interesse an Erkelenz als Standort von Kultur, sagte die Kunsthistorikerin Eva Weingärtner, die als Kuratorin die Ausstellung verantwortet und die bei der Vernissage die in Possehls Werk einführenden Worte sprach. Sie stellte den Bezug zwischen der Künstlerin und der inspirierenden Musik dar. „Sie malt und gestaltet, während sie Musik hört.“ So entstünden informelle Werke aus einer Emotion heraus, die „Emotionen erzeugen, gleichzeitig bewegt sind und bewegen.“

Possehl mag, so die Kuratorin, die Kunst des Informellen und die psychologische Bedeutung und Wirkung einzelner Farben. Es handele sich bei der informellen Kunst nicht um einen einheitlichen Stil, sondern um eine künstlerische Haltung, die das klassische Form- und Konstruktionsprinzip ebenso ablehne wie die geometrische Abstraktion. „Zu den Merkmalen zählen die Formlosigkeit und die Spontaneität in der künstlerischen Produktion“, so Weingärtner. Die „Kraft der reduzierten Form“, entwickele Possehl nicht nur auf der Kleinwand, sondern auch mit ihren Stahlskulpturen. Auch sie sind auf das Wesentliche reduziert und stellen sich doch immer wieder anders dar, wenn der Betrachter seinen Blickwinkel ändert.

Geschickt konzipiert und bedacht platziert, legen die ausgestellten Kunstwerke Zeugnis ab über die unterschiedlichen Schaffensphasen von Possehl. Es lässt sich trefflich über die Gemälde und Plastiken diskutieren.