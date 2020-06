Jugendpolitik in Dormagen : CDU fordert Hilfe für Ferienangebote für Kinder

Jugendpolitik in Dormagen

Dormagen Mit einem Antrag möchte die CDU erreichen, dass die Stadt Dormagen die freien Träger der Jugendhilfe dabei unterstützt, Möglichkeiten für Freizeitfahrten, Stadtranderholungen und andere Angebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien auszuloten.

Um Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zu ermöglichen, hat die CDU die Stadtverwaltung in einem Antrag aufgefordert, Gespräche mit haupt- und ehrenamtlichen freien Trägern der Jugendhilfe zu führen, die bisher Ferienprogramme wie Fahrten, Stadtranderholungen und Betreuungsmaßnahmen angeboten haben. Ziel soll sein, dass kurzfristig Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche aufgenommen und in den Ferien angeboten werden – unter Einhaltung der Regelungen.