Deichverband Dormagen/Zons : Deichgräf Joachim Fischer wiedergewählt

Zons Er wurde mit knapper Mehrheit von 7:5-Stimmen vom Erbentag, dem Spitzengremium des Deichverbands Dormagen/Zons, im Amt bestätigt. Ein Stimmzettel bei der geheimen Wahl war zudem ungültig, wie auch bei den weiteren Wahlen.

Fischer war einziger Deichgräf-Kandidat, nachdem am Montag ein Mitbewerber seine Kandidatur zurückgezogen hatte. „Mit dem Ergebnis bin ich durchaus zufrieden, da ich nach zum Teil auch unschönen Auseinandersetzungen einen knappen Ausgang erwartet hatte“, sagte der 79 Jahre alte Zonser am Freitag: „Jetzt kann ich die Deichsanierung weiter mit vorantreiben.“ Denn das Ziel Hochwasserschutz zähle am Ende für alle.