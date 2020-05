Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit in Dormagen : Neue Badesaison beginnt am Dienstag

Ohne Maske geht nichts: Robert Tempel, der Betriebsleiter des Dormagener Stadtbades Sammys, bereitet alles für den Schwimmbetrieb vor. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Das Stadtbad Sammys öffnet am 2. Juni wieder. Auch in der Römer-Therme wird die baldige Wiederaufnahme des Schwimmbetriebs vorbereitet. Der TSV Bayer Dormagen will den Termin der Wiedereröffnung zeitnah mitteilen.