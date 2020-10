Hochwasserschutz in Dormagen : Deichverband baut neue Lagerhalle

Das neue Lager an der Deichzentrale gibt Deichgräf Joachim Fischer (l.) und seinem Team nun bessere Hochwasserschutzmöglichkeiten. Foto: Anja Tinter

Stürzelberg Um mobile Schutzelemente besser lagern zu können, wurde neu gebaut. Innerhalb einer Woche wurde die Halle auf dem Gelände der Deichzentrale aufgebaut – dank vieler ehrenamtlicher Helfer.

Von Carina Wernig

Stürzelberg Der Deichverband Dormagen/Zons hat in der vergangenen Woche eine Lagerhalle auf seinem Gelände an der Uferstraße in Stürzelberg gebaut, um dort die mobilen Hochwasserschutzelemente besser aufzubewahren zu können. „Das kommt der Sicherheit des Hochwasserschutzes in Dormagen zugute“, erklärte Deichgräf Joachim Fischer.

Bisher lagerten die rund 50 Gitterboxen in Sonderabmessungen, in denen die einzelnen Teile des mobilen Hochwasserschutzes aufbewahrt werden, um sie transportfähig zur Verfügung zu haben, in der Deichzentrale selbst. Die Zentrale ist ebenfalls eine Hallenkonstruktion, in der das Büro, der Besprechungsraum und die sanitäre Eirichtung untergebracht sind.

Die Gründe zum Bau einer zweiten Lagerhalle führt Fischer an: „Die Fläche, auf der die Boxen in drei Etagen gestapelt sind, nimmt so viel Platz ein, dass der auch noch in der Halle untergebrachten Gabelstapler und diverse für den Hochwassereinsatz benötigte Hänger dicht bei dicht stehen.“ Dadurch entfalle jede Bewegungsfläche, zum Beispiel für Wartungsarbeiten am mobilen Hochwasserschutz, erläutert der Deichgräf: „Vielfach ist es nötig, viele Boxen aus der Helle zu fahren, um an eine bestimmte Box zu gelangen.“ Außerdem habe der Büroraum seine Kapazitätsgrenze überschritten, so dass zur Schaffung eines weiteren Büroraumes die Werkstatt in die Halle verlegt werden müsse.