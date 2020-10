Kommunalpolitik in Dormagen : CDU vor Neuorientierung in Partei und Fraktion

CDU vor Neuorientierung in Partei und Fraktion

Kommunalpolitik in Dormagen

Dormagen Die CDU ist auf dem Weg der inneren Neuorientierung. Die Schlappe bei der Kommunalwahl mit nur 28 Prozent und zwölf Ratsmandaten sitzt tief.

Die Christdemokraten haben sofort die Niederlage akzeptiert und die Oppositionsrolle angenommen, Gespräche über irgendwelche Koalitionen, um mit einer zusammengeschusterten Mehrheit zu regieren – kein Thema. Stattdessen geht es um Aufarbeitung und Blick nach vorne. Am 7. November begibt sich die geschrumpfte Fraktion in Wuppertal in Klausur, nur der Zwölfer-Circel, ohne Sachkundige Bürger. „Wir wollen ein gemeinsames Verständnis zur kommenden Oppositionsarbeit entwickeln“, erklärt Fraktions-Vize Johannes Deußen.