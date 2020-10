Corona in Dormagen : Verwirrung um Maskenzonen bei der Stadt und beim Rhein-Kreis

Dormagen Die Grafiken für den Dormagener Bereich stimmen nicht überein. Die Stadt Dormagen weist auf die Gültigkeit ihrer Angaben hin. Die ganze Altstadt Zons, aber nicht der Bereich am Schweinebrunnen steht unter Maskenpflicht.

So fehlt beim Kreis in der Zons-Grafik die Turmstraße, die mitten in der Altstadt liegt, zudem geht dort die Maskenpflichtzone auch über die Stadtmauer am Schweinebrunnen hinaus bis zur Deichstraße. „Das ist beides nicht richtig“, erklärt Stadtpressesprecherin Christina Böttner auf Nachfrage: „Die gesamte Altstadt innerhalb der Stadtmauern, natürlich auch die Turmstraße, sowie der Rheintorvorplatz gehören zur Maskenzone, nicht der Bereich am Schweinebrunnen.“ Wegen weiterer Abweichungen hat die Stadt eigene Grafiken veröffentlicht. Das Ordnungsamt kontrolliert in den Maskenzonen, die die Stadt ausgewiesen hat, das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung.