FC Straberg : Josef Schoos erhält die Ehrennadel

Josef Schoos wurde von Susanne Stephan-Gellrich ausgezeichnet. Foto: FC Straberg

Straberg Der scheidende FCS-Geschäftsführer wurde in Straberg gefeiert. Zahlreiche weitere Programmpunkte des Vereins stehen in diesem Jahr an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit großer Erleichterung wurden die „Tage des Fußballs“, Corona-bedingt erstmals seit 2019, im Walddorfstadion des FC Straberg in diesen Tagen gefeiert. Tradition und Aufbruch: Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich die Gefühlslage der Straberger und ihrer Gäste an den drei Tagen des Fußballs.

Emotionaler Höhepunkt war die Verleihung der goldenen Ehrennadel der Stadt Dormagen an Josef Schoos durch die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Stephan-Gellrich, die den scheidenden FCS-Geschäftsführer in ihrer Laudatio als „Innovator des Vereins“ adelte: „Josef Schoos ist es zu verdanken, dass der Verein so stark gewachsen ist. Highlight seiner zwölf Jahre als Vorsitzender war die Errichtung des Kunstrasenplatzes mit Kunststoff-Laufbahn im Jahr 2014.“ Vor zwei Jahren wechselte Schoos in die Rolle des Geschäftsführers und gab den Staffelstab als Vorsitzender an Frank Hofer weiter, der nach seiner ersten Amtszeit kürzlich für weitere drei Jahre als Vereinsvorsitzender gewählt wurde.

Hofer sagte über Schoos: „Sein Credo ist es, den Spaß an der Bewegung insbesondere Kids und Jugendlichen zu vermitteln. Auf seiner Initiative fußt das stark erweiterte Angebot des Vereins im Breitensport und der Sprung über die Schallmauer von 1000 Mitgliedern.“ Schoos zeigte sich gerührt: „Ich blicke voller Zufriedenheit auf die zurückliegenden Jahre. Der FC Straberg ist meine Herzenssache.“ Die Schoos-Nachfolge als verantwortlicher FCS-Geschäftsführer hat Berthold Mertes (58) übernommen, ehemaliger Kreisliga-Fußballer und Marathon-Spitzenläufer, der seit 21 Jahren in Straberg lebt und seither Vereinsmitglied ist. Mit dem neu gestifteten FCS-Verdiensttaler wurden Paul Junker und Helmut Schlüter ausgezeichnet, zudem wurden Lothar May für 50 Jahre und Heinz Kollenbroich für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Zum insgesamt 40. Mal, erstmals aber am zweiten August-Samstag, steht der vor Corona traditionell im Mai stattfindende Straberger Volkslauf auf dem Programm. Zur Auswahl stehen die bewährten Strecken über amtlich vermessene Distanzen von fünf und zehn Kilometer. Für den Nachwuchs gibt es Wettbewerbe zwischen 400 Meter (Bambini) und 1.500 Meter (Jugendliche). Anmeldungen für den Jubiläums-Volkslauf erfolgen ebenso über die Homepage des FC Straberg (www.fcstraberg.de) wie für den 6-Pfoten-Lauf, der sich an Läufer und ihre tierischen Begleiter richtet.

(NGZ)