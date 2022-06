Pflege in Dormagen : Astrid Lambertz leitet jetzt das Malteserstift

Hackenbroich Barbara Caron, die das Stift vor elf Jahren eröffnet und seitdem auch geführt hatte, wechselt nach Duisburg in die Geschäftsstelle der Malteser Wohnen & Pflegen.

Am Malteserstift St. Katharina in Hackenbroich hat es einen Wechsel gegeben: Barbara Caron hat die Leitung der Pflegeeinrichtung nach elf Jahren an Astrid Lambertz übergeben. Caron wurde mit einer Feier in kleinem Kreis verabschiedet. Im gleichen Zuge wurde Astrid Lambertz als ihre Nachfolgerin begrüßt.