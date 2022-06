Jugendfeuerwehr Weeze : 24-Stunden-Übung: Auch in der Nacht zum Einsatz

Weeze Anspruchsvoll waren die Einsatz-Szenarien, die der Feuerwehr-Nachwuchs in Weeze bewältigen musste. So ist die Übung am Wochenende abgelaufen.

Das war schon eine echte Herausforderung: Von Freitag auf Samstag stand für die Jugendfeuerwehr Weeze eine 24-Stunden-Übung an. Der Einsatz begann für die Jugendlichen mit dem Aufbau des Zeltlagers am Gerätehaus Weeze. Kurz darauf mussten sie gleich zum ersten Übungseinsatz. Das Szenario: ein schwerer Fahrradunfall mit mehreren eingeklemmten Personen. Im Vordergrund stand vor allem die technische Hilfeleistung und die Erstversorgung der Verletzten.

Wieder am Gerätehaus angekommen, hieß es dann: Stärken für die folgenden Einsätze. Denn mit Durchschlafen war nichts. Mitten in der Nacht wurde der Nachwuchs zu einer Personensuche in den Wald gerufen. Diese wurde mit verschiedenen Rätseln und Aufgaben kombiniert. Der Abend endete anschließend mit einem kleinen Lagerfeuer und Stockbrot am Gerätehaus.

Am nächsten Morgen stand ein etwas größerer Einsatz an. Auf einem Bauernhof auf Laar war ein Strohballen in Brand geraten, so das Übungs-Szenario. Die Jugendlichen mussten den Brand bekämpfen. Hierzu wurde eine Wasserversorgung über das Hydrantennetz und einen Löschwasserbrunnen aufgebaut.

Nachdem alle Geräte und Schläuche wieder gereinigt waren, ging es für die mehr als 30 Jugendlichen zum Übungsgewässer der DLRG Weeze. Hier übte die Jugendfeuerwehr, wie man Wasser aus dem offenen Gewässer entnimmt und einen Wasserwerfer einsetzt. Aufgrund des sehr guten Wetters endete die Übung in einer Wasserschlacht vom Feinsten. Teamwork und Gruppenerhalt kamen nicht zu kurz und stärkten den Zusammenhalt.

Nach der Übung erhielt Andre van de Langenberg die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in Silber für seine Tätigkeit als stellvertretender Leiter der Jugendfeuerwehr Weeze/Wemb.

Die Feuerwehr bedankte sich für die Unterstützung bei allen Beteiligten, der DLRG Weeze, den Pfadfindern Weeze sowie der Familie Koe­nen.

